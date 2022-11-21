صدقى صخر: أعد بمفاجآت فى "ريفو 2" وفكرة موسم ثانٍ من "اتزان" قائمة

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صدقي صخر، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى على الكشوطى فى تليفزيون ”الخليج 365” أنه يصور الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" الذى حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أنه يوعد الجمهور بتقديم مفاجآت من خلاله ويتمنى أن ينال الإعجاب.

وأضاف صدقى صخر إلى أنه لم يتم تحديد إمكانية عمل جزء ثانٍ من مسلسل "اتزان" مع منصة watch it لكن الفكرة قائمة ومن المقرر دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الفنان صدقي صخر عن سعادته بمشاركته في مسلسل "اتزان" الذى عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT، مشيرًا في لقائه مع تليفزيون ”الخليج 365” أن هناك عددًا من العناصر التي جذبته في المسلسل منها السيناريو ومدى جاذبية الشخصية الذى قدمها من خلاله.

وأضاف: اشتغلت مع المخرج شادي عبد السلام على دوافع الشخصية وجلست مع طبيب نفسى صديقى لكى أفهم تفاصيل المهنة وعلاقة الطبيب بالمريض.

وتابع: مبسوط بالعمل مع الفنانة ركين سعد واستمتعت بالشغل معها وكل مشاهدى معها كانت ممتعة وقوية.

مسلسل "اتزان" يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.