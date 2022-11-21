هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان شفاف ووضعيات مثيرة في جلسة تصوير جديدة!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:51 صباحاً - تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، بعد أزمتها في موسم الرياض، إثر انتشار صورها بدون تعديلات أو فلاتر.

واستعرضت هيفاء وهبي، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، جمالها، بفستان قصير شفاف، بدون بطانة، باللون الفضي بينما كانت تتخذ وضعيات مثيرة على الاريكة.

وعلقت هيفاء على الصور كاتبة: “استمتع بليلتك، كنت مُشعاً”.

وقد اثارت الصور تفاعلا كبيرا من متابعي هيفاء وهبي حيث تغزل الكثيرون بجمالها بينما انتقد اخرون جرأة الصور حيث كتب احدهم “نحب هيفا، لكن ما يناسبها ما تقوم به، كانها فتاة ليل، نسيت انها مسلمة” بينما وكتبت متابعة: “رح تقتل حالها من وقت بين وجها والتجاعيد خلص يا عمي حلوة تقتليش حالك”.