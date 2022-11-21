شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنفى شائعات مرضها بفيروس: أحب أطمنكوا أنا بخير وبصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة نبيلة عبيد الشائعات التي طالتها في الساعات الأخيرة حول مرضها، حيث أوضحت الأمور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت مجموعة من مشاهدها على أغنية "بجامل ناس" للفنان فضل شاكر، وعلقت: "الحمدلله أنا بخير وبصحة جيدة، ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية بأني مريضة بفيروس يجمع ما بين الأنفلونزا والكورونا ومش عارفة ايه، أحب أطمنكم جميعاً إني بخير وشكراً على سؤال الجميع ومحبتكم كلكم، أقولكم الأغنية ديه حلوه اسمعوها، مساكم عسل".

وغابت نبيلة عبيد عن حضورها جنازة وعزاء الموسيقار الكبير محمد سلطان الذى توفى يوم الإثنين الماضى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 85 عاما، بسبب تعرضها لنزلة برد تسببت في آلام بجسدها، إلا أنه قدمت واجب العزاء لأسرته.

وحرصت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يوم الأحد الماضى، وهنأت النجمة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري، على تكريمهما في المهرجان، مضيفة وأضافت خلال حوارها لقناة دى إم سى: "لبلبة تستحق لأنها أسعدتنا، ومن هى عندها 6 سنوات، وعملت أفلام نوعية وبقولها مبروك من كل قلبى، لأنها كافحت والتزمت جدا، وفيها صفات الفنانة المنضبطة".

وتابعت: "شوفت للمخرجة كاملة أبو ذكرى مسلسلها الأخير عن داعش انبهرت، وقلت مش ممكن يكون المخرج واحدة ست، ومجهود كبير جدا، وشاهدت لها مسلسل سجن النسا وبقولها ألف مبروك على التكريم".