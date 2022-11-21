شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "أرض الوهم" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "أرض الوهم"، بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضر لمشاهدة الفيلم هبة السيسي، بسنت صيام، حسني شتا، عزوز عادل، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني.

يشارك فيلم "أرض الوهم"، في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا، وتببغ مدته 85 دقيقة.

فيلم "أرض الوهم" لـ كارلوس شاهين، إنتاج فرنسا، لبنان، تدور أحداثه حول أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان عام 1958 في وقت اندلاع حرب أهلية تقابل شابا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.