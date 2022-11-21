شكرا لقرائتكم خبر عن ريم رحباني تهدي جمهور فيروز فيديو من كواليس أغنية "مصر عادت شمسك الذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت ريما الرحباني، ابنة المطربة فيروز، فيديو نادرا لوالدتها من بروفات تحضيراتها لأغنية "مصر عادت شمسك الذهب" التي غنتها في حب مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت الرحبانى على الفيديو: "ومنّي أنا هديّة من أرشيفي غنّية مَنتَجتا خصّيصاً عشانكو تحيّة، مصرُ - تمّوز 1989 تصوير مونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني ميرسي.. ميرسي، عقبال كل سنة ميرسي".

ويأتي نشر ريما الرحبانى لهذا الفيديو تزامناً مع احتفال جارة القمر فيروز بعيد ميلادها الذى يتزامن مع غد الإثنين الموافق 21 نوفمبر، حيث تحرص ريما على نشر فيديوهات وصور من أرشيفها والدتها كان آخرها صورة لفيروز برفقة نجلها زياد الرحباني، وعلقت على الصورة: "فيروز (إمّي)، زياد (أخوي)، وهلي الرحباني (أخوي)، داخل كنيسة السيّدة المحدثة بكفيا كنيسة العاصي".

ولدت نهاد رزق وديع حداد الشهيرة بـ"فيروز" فى قرية الدبية فى منطقة الشوف الجبلية فى 21 نوفمبر 1935، لوالد يعمل فى مطبعة، ووالدة كرست حياتها لرعاية الأسرة المكونة من أربعة أولاد، وبدأت مسيرتها الفنية فى نهاية الأربعينيات حينما اكتشفها المؤلف الموسيقى محمد فيلفل حينما كان يبحث عن أصوات جديدة لضمها إلى الإذاعة اللبنانية، ومع اكتشافه لموهبتها وصوتها الشجى ضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء، فأعجب المدير الموسيقى للإذاعة حينذاك حليم الرومى بصوتها فاقترح عليها اسمها الفنى فيروز.

وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".

وخلال مسيرتها الفنية غنت لكبار الشعراء أمثال جبران خليل جبران والأخطل الصغير وسعيد عقل الذي لقبها بـ"سفيرة لبنان إلى النجوم"، وفى منتصف الخمسينيات تزوجت فيروز من عاصى الرحبانى وأنجبا أربعة أولاد، هم: زياد، وليال التى توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها، وهلى وريما.