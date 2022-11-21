شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "رحلة يوسف": الفيلم ميزانيته قليلة وتصويره كان عامل زى الجمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل عرض فيلم "رحلة يوسف" فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44، وفور انتهاء العرض صفق جميع الحضور تصفيقا حار، وقال المخرج جود سعيد: "شكرا على ردة الفعل على الفيلم اللي لمست قلبى، ودى التجربة الثالثة مع الفنان أيمن زيدان، ومن أول لحظة شايفه هو يوسف فى الفيلم وهو شريك حقيقى فى هذا العمل".

وأضاف فى حديثه: "الفيلم بجد من غير مزح كانت تكلفته قليلة جدا، وكان تصويره عامل زى الجمعية، والفنان أيمن زيدان أجره أقل من ألفين دولار، وده رقم قليل جدا".

وقالت النجمة إلهام شاهين: "شكرا على الفيلم الرائع، استمتعنا واتوجعنا أوى وأيمن زيدان ممثل عبقرى، وكنت أتمنى أن يكون معانا، وعاوزة أوصل صوتى من مهرجان القاهرة لكل أهلنا فى سوريا، وأقولهم إحنا معاكم وبندعيلكم بالخير وبأن سوريا تعود أحسن".

فيلم رحلة يوسف للمخرج جود سعيد يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا، وتبلغ مدته 100 دقيقة.

وانطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة، وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.