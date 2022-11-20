شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز الدورة الـ19 من مهرجان مراكش الدولى للفيلم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مراكش الدولى للفيلم، في دورته الـ 19 عن جوائز المهرجان حيث فاز بالنجمة الذهبية للمهرجان فيلم "حكاية من شمرون" للمخرج الإيراني عماد الإبراهيم دهكردي، فيما نال جائزة لجنة التحكيم مناصفة لكل من فيلم "الروح الحية" لكريستيل ألفيس ميرا (البرتغال) وفيلم "أزرق القفطان" لمريم التوزاني (المغرب).

أما جائزة الإخراج فكانا من نصيب فيلم "برق" لكارمن جاكيي (سويسرا)، بينما نال جائزة أفضل ممثل تشوي سونغ يون عن دورها في فيلم "رايسبوي ينام" لأنتوني شيم (كندا)، بينما جائزة أفضل ممثل أرسويندي بينينك سوارا عن دوره في فيلم "سيرة ذاتية" للمخرج مقبول مبارك (إندونيسيا).

مهرجان مراكش الدولي للفيلم انطلقت دورته الـ (19) برئاسة المخرج الايطالي باولو سورينتينو للجنة تحكيم المهرجان.

وضمنت لجنة التحكيم كلا من المخرجة الدنماركية سوزان بير والممثل الأمريكي الجواتيمالي اوسكر اسحق والممثلة الألمانية ديان كروجر والمخرج الاسترالي جاستن كورزيل والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والمخرجة المغربية ليلي المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة ينتمون إلى 10 دول مختلفة من 4 قارات وتعد هذه اللجنة صورة تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كتظاهرة تحتفي بالسينما العالمية.