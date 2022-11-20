شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عطوان: استخدام الرمزية فى فيلم "19 ب" غنى وثراء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان مجدي عطوان عن كواليس مشاركته في فيلم "19 ب"، وقال: "شخصية سكر من الشخصيات اللي عارفة تعيش جوًا المجتمع بتعبها وبمرضها وبكل حاجة وبيعرف يمشي أموره، وهو مصدر نصيحة لحارس العقار".

وتابع خلال حلوله ضيفًا على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن: "واللي لافت انتباهي جدًا في الفيلم موضوع الأملاك، ودي مشكلة موجودة في المجتمع"، مشيرًا أن شخصية الحارس التي جسدها الفنان سيد رجب تركيبة بين صاحب العقار وحارس العقار ولا يستطع غير سيد رجب يقدر يعمل هذا الدور".

وأضاف "عطوان"، موضوع الرمزية دا مش بيبقى مقصود ولكنه دا الفرق بين فيلم تفكر فيه وتطلع بحاجة وفيلم تاني تفضل تتفرج عليه وتستمتع وتخرج، وفيلم 19 ب الأفضل فيه إنه بيدعو للتفكير"، موضحا أن التفكير في الفيلم غنى له وثراء.

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه، وهو من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.