مؤلفة "العيلة دى": المسلسل اجتماعى كوميدى ونجح بعد عرض أولى حلقاته

القاهرة - سامية سيد - قالت السيناريست أمانى السويسى إنها مبسوطة بردود الأفعال بعد طرح مسلسل "العيلة دى" على قناة دى إم سى، مشيرة إلى أنها فاقت توقعاتها من بعد أول حلقة، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن العمل تدور أحداثه فى كوميدى اجتماعى يلقى الضوء على مشاكل الأسرة وكيفية تعامل الزوج والزوجة مع الأولاد، بالإضافة إلى فكرة الامتنان لأى شخص يقدم شيء مميز ويضحى من أجل أولأده وأسرته.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث "العيلة دى" في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.