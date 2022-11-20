كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:47 مساءً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
ظهرت غادة عبد الرازق في الصور مرتدية “جامب سوت” باللون الأسود كاشفة عن كتفيها، في إطلالة بدت بها برشاقة وخسارة وزن ملحوظة .
ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين وعدد من نجوم الفن من بينهم: فيفي عبده ورانيا يوسف ونوال الزغبي وغيرهم، الذين أشادوا بجمالها وجمال إطلالتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بخسارة وزن لافتة .. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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