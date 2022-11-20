بخسارة وزن لافتة .. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:47 مساءً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

ظهرت غادة عبد الرازق في الصور مرتدية “جامب سوت” باللون الأسود كاشفة عن كتفيها، في إطلالة بدت بها برشاقة وخسارة وزن ملحوظة .

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين وعدد من نجوم الفن من بينهم: فيفي عبده ورانيا يوسف ونوال الزغبي وغيرهم، الذين أشادوا بجمالها وجمال إطلالتها .