شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هش" يحصد جائزة "سينرجي فيلمز" من ملتقى القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ليندا بلخيرية، مديرة ملتقى القاهرة السينمائي، أسماء المشاريع الفائزة في الدورة التاسعة، منذ قليل، في حفل على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

وجاءت جوائز الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي كما يلي:

فيلم "الرجل الأخير"، يحصد جائزة وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "سرقة النار"، يحصد جائزة وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "طريق الجبل"، يحصد جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "أبي الفلاح"، يحصد جائزة قيمتها 50 ألف دولار.

فيلم "الكلب في بيته أسد"، يحصد جائزة وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "البحث عن وودي"، يحصد جائزة وقيمتها 5 آلاف دولار.

فيلم "عزيز هالة"، يحصد جائزة وقيمتها 5 آلاف دولار، الإشراف على تطوير سيناريو مشروع فيلم روائي/ تسجيلي في مرحلة التطوير.

فيلم "بلا"، يحصد جائزة قيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "في تلات أيام"، يحصد جائزتين قيمتها 5 آلاف دولار، وشبكة راديو وتليفزيون العرب وقيمتها 10 آلاف دولار.

فيلم "إن شاء الله ولد"، يحصد جائزتين وقيمتهما 10 آلاف دولار، وهي عبارة عن جلسات استشارية وإرشادية لصانعة الأفلام.

فيلم "مواسم جنات" يحصد جائزة وقيمتها 15 ألف دولار عن صناعة الإعلان التشويقي والمقدمة الإعلانية لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

فيلم "هش"، يحصد جائزة سينرجي فيلمز وقيمتها 10 الآف دولار.

فيلم "ملكة القطن"، يحصد جائزة منحة توزيع وتسويق في العالم العربي، وقدرها 50 ألف دولار.

فيلم "السراج والعتمة"، يحصد جائزة إضافية عن التوزيع والتسويق في العالم العربي، وقيمتها 50 ألف دولار.

فيلم "يلا نلعب عسكرة"، يحصد جائزة مركز السينما ، وهي دعوة لمنتج (ة) عربي (ة) للمشاركة في ورشة روتردام لاب.

فيلمي "هش"، و"الكلب في بيته أسد"، يحصدان جائزة فيلم إندبندنت بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وهي إقامة افتراضية تتضمن استشارة وتطوير نصوص الأفلام، ويفوز بالجائزة مشروعان، إحداهما روائي والآخر وثائقي.