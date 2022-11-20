شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يداعب المصورين: الواحد وهو داخل ريد كاربت كأنه واخد حمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان محمود حميدة عرض فيلم "رحلة يوسف - المنسيون"، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، المقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وداعب المصورين على السجادة الحمراء كعادته قائلاً: "الواحد وهو داخل الريد كاربت كده إنه واخد حمام".

فيلم "رحلة يوسف - المنسيون"، يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا، وتبلغ مدته 100‪ دقيقة.

فيلم "رحلة يوسف- المنسيون" لـ جود سعيد، إنتاج سوريا، تدور أحداثه خلال الحرب التي خرج الكثير من السوريين بسببها إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت، يسير الجد وحفيده نحو غِد يخبّئ بلاد جديدة وهوية تائهة

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.