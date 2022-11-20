شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن جراهام كاد يقتل ليوناردو دي كابريو بسبب عربة جولف.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل ستيفن جراهام عن أنه كاد يقتل زميله الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في حادث بـ عربة جولف، تألق كلاهما في فيلم مارتن سكورسيزي عام 2002، Gangs Of New York، وذكر جراهام الحادث خلال أخر حوراته، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ستيفن جراهام وليوناردو دي كابريو

حيث سُئل جراهام عن الحادث، ورد قائلاً:" لقد كان "حادثاً"، حيث أسرعت بـ عربة غولف عادية، حيث اعتدنا على قيادة عربات الجولف في موقع التصوير، وكان لدى دي كابريو عربة جولف، ألا أنها كانت أسرع من عربة الجولف العادية، وأثناء نزولنا من على تل تعاملت بـ طريقة خاطئة مع العربة، وبالتالي بأت في الميل".

وأنهى جراهام إجابته قائلا:" وبسبب سرعة عربة الجولف، اضطر دى كابريو من القفز منها، وانا حاولت السيطرة عليها أثناء نزولنا من على التل، ألا أ، الحظ لعب لعبته ولم يتعرض أي شخص للأذى".

وكان قد وضع الممثل كيانو ريفز صناع مسلسل Devil In The White City في أزمة بعدما اعتذر عن بطولة العمل بصورة مفاجأة مثلما أكدت التقارير العالمية مؤخراً حول العمل الذى من المفترض أن يتم عرضه على شاشة أحد المنصات الكبرى إلا أن اعتذار ريفز وضعهم في ورطة بعدما كان من المقرر له لعب دور البطولة.

كيانو ريفز وما إن اعتذر عن البطولة حتي وضع ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي في أزمة خاصة أن الثنائى الأخير يشاركا في إنتاج العمل، وبالتالي بات عليهم البحث عن بديل لـ كيانو ريفز خلال أقرب وقت حتي يعرض العمل في الموعد المقرر له العام المقبل.