عبير الشرقاوي تنتقد قطر بسبب ظهور ميريام فارس في أغنية توكو تاكا: “خرباها على الآخر

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - انتقدت الفنانة عبير الشرقاوي ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في كليب أغنية “توكو تاكا” التي تم طرحها تزامنا مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 التي تستضيفه دولة قطر اليوم الأحد .

أشارت عبير الشرقاوي إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه قطر على الالتزام بعاداتها وما فرضته من تعليمات مثل منع الخمور وحرصها على نشر تعاليم الدين الإسلامي، سمحت بظهور ميريام فارس بهذا الشكل في كليب الأغنية .

والذي لاقى انتقادات من جانب المتابعين على السوشيال ميديا بسبب جرأة إطلالتها وحركاتها الراقصة، والبعض لفت إلى أنها تقلد النجمة العالمية شاكيرا .

كتبت عبير الشرقاوي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يعنى قطر جايبة ميريام فارس في الافتتاح وخرباها على الآخر وعمالة تعمل دعاية إن ممنوع الخمرة وإن المساجد وصوت الآذان في كل حتة” .

تابعت: “إيه الشيزوفرينيا دي، هو أنت متدين ولا منحرف ولا هو حتة من هنا وحتة من هنا وكده ينفع وكده ينفع .. حاجة تزعل والله” .