إلهام شاهين تدعم ابنة شقيقتها بمهرجان القاهرة السينمائى: جينات الفن فى دمها

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، إنها تشارك بفيلم "صاحبتى" في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 44 مضيفة أن المخرجة كوثر يونس قابلتنى بالصدفة وقالت لى عاوزة تمثلى ولم تكن تعلم أننى لدى علاقة بالفن، وبالفعل حسيت أننا قدمنا موضوع مختلف على السينما.

ودعمت الفنانة إلهام شاهين ابنة شقيقتها وقالت خلال لقائها مع تليفزيون"الخليج 365": إلهام بلغتنى أنها داخلة تصور فيلم وداخل المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة، مشيرة إلى أنها قدمت فيلم "واحد صفر" ودخل مهرجان فينيسيا بعد 30 عام، وعندما علمت ان فيلم صاحبتى شارك في مهرجان فينيسيا تأكدت أنه فيلم مختلف ويستحق الإشادة.

وأضاف إلهام شاهين أن إلهام إبنة شقيقتى جينات الفن في دمها وواخدة منى أشياء كثيرة ليست فقط في التمثيل ولكن في الثقافة وغيرها.

وأشارت انها قدمت معها في حلقة عندما كانت تبلغ الثامنة من عمرها في مسلسل "نعم مازلت آنسة" وبلغنى مخرج العمل حينها أنها شاطرة وموهوبة.

كان" صاحبتى" قد أقيمت له أربعة عروض ضمن المسابقة الرسمية لقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى المسابقة.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى" وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التى تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضًا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

فيلم "صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعى.