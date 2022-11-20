على طريقة محمد رمضان… ويجز يُثير غضب الجمهور ويستعرض أمواله في أحدث ظهور له! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - نشر مغني الراب ويجز فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر المطرب ويجز في مقطع الفيديو الذي نشره وهو يستعرض أمواله، بطريقة غريبة أثارت دهشة متابعيه.

وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو وتعرض ويجز للعديد من الانتقادات من الجمهور وشبه بعض الجمهور بالفنان محمد رمضان وذلك بسبب استعراض محمد رمضان أمواله وسيارته أكثر من مرة.

ويجز عبر ستوري إنستجرام

ويجز بملابس مثيرة للجدل في حفله بـ دبي

من ناحية أخرى، أحيا الفنان ويجز، اليوم حفلا غنائيًا كامل العدد في دبي، وارتدى ويجز ملابس مثيرة للجدل بالحفل وهو الامر الذي يعتاد الظهور به في حفلاته.

وقدم ويجز عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من بينها “البخت” التي اشعل بها المسرح.

إطلالة ويجز في حفله الاخير بـ دبي

كما أحيا مغني الراب ويجز، حفله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم المغني الشاب ويجز، مجموعة من الأغاني الخاصة به والتي تنال إعجاب جمهوره من الشباب العاشق لأغانيه.

بالرغم من ذلك غضب عدد من جمهور ويجز بسبب تركه الحفل قبل الموعد المحدد وأضحوا عن مدي سوء تنظيم الحفل.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

علاء مبارك يعبر عن إعجابه بـ ويجز!

من ناحية أخرى، قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن مغني الراب ويجز له جماهيرية كبيرة، خاصة من الأجيال الجديدة التي تبحث عن كل ما هو جديد بعيدا عن الفن التقليدي، وهذا حقهم.

وأضاف علاء مبارك، في تدوينة: ويجز مطرب راب من خريجي الجامعة الأمريكية، صعد بسرعة الصاروخ وحقق نجومية كبيرة.

وتابع: تم اختيار ويجز من قبل مجلة فوربس ميدل إيست ضمن قائمة أنجح 50 مغنيا في 2021 بالعالم العربي، قصة نجاح.

أحمد مالك: أعتز بصداقة ويجز

قال الفنان أحمد مالك أثناء مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي :”فخور أنني في السنوات الأخيرة قدمت أكثر من فيلم شارك في العديد من المهرجانات وكان آخرها فيلم السباحتان والذي أظهر فيه كضيف شرف وأقدم شخصية سورية للمرة الأولى وهذا تحد لي كممثل أني أقدم أدوارا مختلفة عني .

وبالحديث عن صداقته بمطرب الراب ويجز قال مالك:”أعتز كثيرا بصداقة ويجز وهو من الشخصيات المقربة لي ، وأنا لا أعرف أغني ولكن فقط أمثل ونحاول مؤخرًا تقديم جزء جديد من “مسلسل بيمبو“.”

واستطاع ويجز أن يحتل في عالم الراب مكانة متقدمة في مصر والوطن العربي حيث قدم خلال العام الماضي بطولة مسلسل بيمبو بمشاركة أحمد مالك وهدي المفتي إخراج عمرو سلامة.

يُذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية «أميرة» التي أصدرها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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