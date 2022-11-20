شكرا لقرائتكم خبر عن صناع السينما: لا بد من تقديم أفلام توعوية عن تغير المناخ واستخدام أدواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة صناعة الأفلام بشكل صديق للبيئة، فى أحد الفنادق ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44، ويدير الندوة صامويل روبين.

وقالت المخرجة والمنتجة اللبنانية ميريام ساسين، إن التصوير بالطريقة المستدامة أقل تكلفة وأثناء تصوير فيلم كوستا برافا كانت لبنان تعانى من مشكلة القمامة وصورنا فى أماكن فيها قمامة لتبدو أكثر واقعية فى الفيلم وصورنا 300 مقلب قمامة فى لبنان والفيلم يتناول مشكلة التلوث البيئي ومدى تأثيرها على حياة العائلات".

أما المخرجة الأمريكية هولى موريس، قالت: "لابد من صناعة أفلام توعوية عن تغيير المناخ وكنا نحاول تقليل فى التصوير استخدام المناديل الورقية و تطبيق ممارسات صديقة للبيئة فى التصوير".

وأردف المخرج الأمريكى مايكل كوفنات، فى حديثه قائلا: "هناك بطاريات يتم شحنها لاستخدامها فى التصوير وده بنستخدمه و الجمهور فى بعض الاحيان يكون عنيد عند التطرق فى الفيلم لقضية ما ولابد من زيادة الوعى لدى الجمهور عن تغيير المناخ ومشاكل البيئة من خلال قصة و أثارة قبل توعيته بشكل مباشر من خطر الزجاجات البلاستيكية على البيئة".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.