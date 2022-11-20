شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يكشف عن شخصيته الجديدة فى مسلسل "العمدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عصام السقا تصوير مشاهده في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، من تأليف محمد سامى ومهاب طارف، وإخراج محمد سامى، حيث يجسد السقا شخصية محورية في العمل، الذى تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى، إذ يجسد شخصية تدعى "نعيم" وهى شخصية لها أبعاد مختلفة مع بطل العمل.

وفى سياق آخر، خضع عصام السقا لجلسة تصوير جديدة، بالأبيض الأسود، وذلك ترويجًا لشخصية نعيم التي يقدمها في مسلسل "العمدة" المقرر عرضه في رمضان، وظهر السقا بشكل مميز خلال جلسة التصوير، ومن المتوقع أن تلك الصور من داخل شخصيته في مسلسل "العمدة ".

على جانب آخر، يواصل عصام السقا وضع صوته على الجزء الثانى من مسلسل الكارتون "يحيي وكنوز" وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل ايضاً، حيث حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً في رمضان الماضى وقت عرضه، ولاقى تفاعل كبير من الأطفال والكبار، لاسيما أن العمل كان يتحدث عن مصر بكل جوانبها منذ وقت الفراعنة إلى مصر الحديثة .



عصام السقا

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.



عصام السقا