شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأردنى بسام الأسعد: المنتج هو اللى بيقع عليه الجانب الأكبر فى صناعة أفلام صديقة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة صناعة الأفلام بشكل صديق للبيئة، فى أحد الفنادق ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال 44، ويدير الندوة صامويل روبين.

وقال المخرج الأردنى بسام الأسعد: المنتج هو اللى بيقع عليه الجانب الأكبر فى صناعة أفلام صديقة البيئة وكيف نأخذ صناعة الأفلام فى المستقبل وتكون صديقة للبيئة.

كما قالت المخرجة والمنتجة اللبنانية ميريام ساسين: على الصعيد الشخصى مهتمة بالقضايا البيئة، وبالذات فى لبنان كان عندنا مشكلة القمامة وعملنا فيلم قصير و بعض كده عملنا فيلم روائى طويل عن المشكلة، وفكرت إزاى نعمل فيلم لزيادة الوعى والاستفادة من الأدوات صديقة البيئة

أما المخرجة الأمريكية هولى موريس: قالت:"بدأ اهتمامى من البيئة من أول السيناريو و كيف نخرج أعمال تراعى البيئة و تكون صديقة لها وده كان المنهج و المسار من أول الكتابة".

وأضاف المخرج التنفيذى مايكل كوفنات:" كنت فى وقت من الأوقات أعمل فى كينيا و شوفت الأطفال يأخذون زجاجات المياة اللى بنرميها فى الأرض و يعملوا بها أشكال و يعدون تصنيعها ودى كان حاجه بسيطة لكن بالنسبة لينا كانت حاجة كبيرة".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.