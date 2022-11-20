صورة نادرة للفنان أحمد حلمي تثير سخرية لدى الجمهور.. لن تصدّقوا كيف كان شكله وماذا كان يرتدي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - صداقة عمرها 20 عامًا جمعت بين الفنان المصري أحمد حلمي وزميله الفنان مجدي كامل، حلمي ومجدي درسا سويًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك مجدي جمهوره صورة لهما معًا، وعلق عليها قائلًا: «إن هذه الصورة كانت من أيام الشقاوة».

ملابس حلمي ومجدي في الصورة أثارت ضحك وسخرية بعض متابعيه، وجاءت أغلب التعليقات التي تقول أن الصورة كانت أيام الكحرتة،

فرد مجدي قائلًا إن الملابس التي كانوا يرتدونها في الصورة كانت آخر موضة وقتها وأنهم كانوا من الشباب الشيك.

أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاده هو ومنى زكي

من ناحية أخرى، صادف أول أمس 18 نوفمبر مع عيد ميلاد النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي، الذي احتفل بهذه المناسبة على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على “إنستجرام” وظهر خلالها وهو يقوم بحملها، وعلق عليها قائلًا: “كل سنه واحنا طيبين”.

وبعد ساعات حصدت تلك الصورة تفاعل عدد كبير من الجمهور، بالإضافة إلى حرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة للثنائي، منهم الفنانة غادة عادل التي علقت قائلة: “كل سنه وانتوا طيبيين وناجحين ومنورين”، بينما كتب الفنان هيثم شاكر: “كل سنة وانتم طيبين”، كما علقت الفنانة كندة علوش على الصورة قائلة: “كل سنة وانتو طيبين وحلوين ومنورين”، وغيرهم من الفنانين.

أحمد حلمي يعود إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا

من ناحية أخرى، نشر المنتج حمدي بدر عبر حسابه الرسمى عَلِي الإنستجرام، صورة تجمعه بالفنان المصرى أحمد حلمي ويظهر الثنائى بالصورة وهم يحملان غلاف أحد الرويات.

وأرفق حمدي الصورة بتعليق كتب عليه بعد ٢٠ سنة أحمد حلمي يعود للمسرح مرفقة بهاشتاج عودة للمسرح، ليعلن بذلك المنتج حمدي بدر عودة النجم أحمد حلمي إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا شارك فيها في مسرحية واحدة وهي حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

وتعتبر هذه المسرحية هي الثالثة في تاريخ بدر حيث سبقتها مسرحية لوكاندة الأوباش للنجمة مايا دياب، ثم أولاد كازانوفا مع عمرو يوسف وحسن الرداد وتم عرضهم على مسرح البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض .

آخر أعمال “حلمي” السينمائية

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي “فيلم واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

آخر أعمال منى زكي

وتصدَّرت النجمة منى زكي، تريند «تويتر»، بالسعودية خلال الأيام الماضية وذلك عقب أول عرض من مسرحيتها “وش تاني” على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وحملت القاعة شعار كامل العدد.

قالت منى، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمسرحية وش تاني، إنها سعيدة جدًا بمقابلة الجمهور السعودي في أول عودة لها، بعد انقطاعها الطويل عن المسرح خلال السنوات الماضية.

وأشارت منى زكي، أنها سعيدة للعودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى سعادتها بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.

جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.

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