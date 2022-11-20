فنان مصري شهير يهاجم ميريام فارس: “مش طايق أشوفها”

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - شن الفنان محمد عبد الرحمن الشهير ب “توتا” هجوما على الفنانة اللبنانية ميريام فارس على خلفية مشاركتها في كليب أغنية كأس العالم “توكو تاكا” .
علق محمد عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على ظهور ميريام فارس في الكليب معربا عن عدم حبه لها .
فكتب “عبد الرحمن” قائلا: “بجد ميريام فارس دي بقت من ضمن أكتر عشر حاجات بتعصبني، وبقت الأولي بلا منازع بجد مش طايق اشوفها” .
وكانت ميريام فارس قد طرحت أغنيتها لكأس العالم “توكو تاكا” التي تشارك فيها إلى جانب كلا من نيكي ميناج ومالوما، وأخرج الكليب الخاص بالأغنية إدجار ستيفيس وخوان فيليب زوليتا .
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