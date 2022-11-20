فنان مصري شهير يهاجم ميريام فارس: “مش طايق أشوفها”

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - شن الفنان محمد عبد الرحمن الشهير ب “توتا” هجوما على الفنانة اللبنانية ميريام فارس على خلفية مشاركتها في كليب أغنية كأس العالم “توكو تاكا” .

علق محمد عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على ظهور ميريام فارس في الكليب معربا عن عدم حبه لها .

فكتب “عبد الرحمن” قائلا: “بجد ميريام فارس دي بقت من ضمن أكتر عشر حاجات بتعصبني، وبقت الأولي بلا منازع بجد مش طايق اشوفها” .

وكانت ميريام فارس قد طرحت أغنيتها لكأس العالم “توكو تاكا” التي تشارك فيها إلى جانب كلا من نيكي ميناج ومالوما، وأخرج الكليب الخاص بالأغنية إدجار ستيفيس وخوان فيليب زوليتا .