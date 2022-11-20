شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى عابد: حبى الأبدى للحيوانات حمسنى أكتر للمشاركة فى فيلم "19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فدوى عابد عن كواليس مشاركتها في فيلم "19 ب" خلال حلولها ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، قائلة إن أكثر ما حمسها للمشاركة في العمل حبها الأبدي للحيوانات بكل أشكالها وأنواعها.

وتابعت: "وكمان حماسي إن أشتغل مع أحمد عبد الله وقضية الحيوانات، وتسميم الحيوانات القضية دي بنسمعها كل شهر في الشارع وفي العمارات"، مشيرة إلى أن "مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاجة كبيرة ومهمة جدًا أنه كمان بيمثل مصر بالمسابقة الرسمية وأنا فخورة بده جدًا".

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه، وهو من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.