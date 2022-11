شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 11 سنة حب.. إيفا مينديز تؤكد شائعة زواجها من ريان جوسلينج دون قصد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة العالمية إيفا مينديز، عن طريق الخطأ، شائعات زواجها سرًا من حبيبها منذ 11 عامًا، الممثل العالمى رايان جوسلينج، حيث ظهرت نجمة Fast and Furious ، البالغة من العمر 48 عامًا، فى برنامج Channel Nine Today، لمناقشة عملها الخيرى فى أستراليا بينما يصور شريكها فيلمه الأخير The Fall Guy.

خلال المقابلة، أشارت إيفا، إلى النجم ريان، البالغ من العمر 42 عامًا، باسم "زوجها" بينما كانت تناقش كيف تقضى وقتها، حيث سُئلت إيفا مينديز عن أحوالها وعائلتها فى أستراليا، فقالت ردا على ذلك: "الجميع رائعون، الجميع يرحب بنا، زوجى ريان هنا، وأطفالنا هنا، نقضى جميعًا أفضل الأوقات"، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وجه المذيع أثناء اللقاء سؤالًا مباشرًا لـ إيفا مينديز عن زواجها من ريان جوسلينج، قائلًا: "هناك شائعة مفادها أنكم ربما تزوجتم، هل هذا صحيح؟"، وأجابت مينديز: "من قال أننا لم نكن كذلك بالفعل؟ أحب أن أبقى الأمور طى الكتمان، أنا امرأة غامضة للغاية"، كما تحدثت فى حوار لـ"ديلى ميل"، حول كيفية مشاركتها مع ريان جوسلينج بتربية ابنتيهما، مشيرةً إلى أنهما يُفضلان التحدث عن كل شيء مع الأطفال، فى محاولة لجعلهم يشعرون أن لديهم صوتًا.

وبدأت علاقة ريان جوسلينج وإيفا مينديز العاطفية بعد مشاركتهما فى بطولة فيلم "The Place Beyond the Pines" عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يعيش الثنائى حياة سعيدة معًا، ولديهما ابنتين، وطوال علاقتهما العاطفية التى استمرت لأكثر من 10 سنوات، حرص الثنائى على إبقاء تفاصيل حياتهما الشخصية وعلاقتهما العاطفية طى الكتمان بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، وفقًا لموقع Page Six.