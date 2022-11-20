شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد سعيد أبو بكر.. توفى فى الطائرة خلال رحلة مدتها 17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد أبو بكر الذى ولد زى النهاردة الـ 20 من نوفمبر، ورغم عدم تقديمه أدوار البطولة إلا أنه اشتهر بخفة دمه، التي أكسبته شهرة بسبب الأدوار العديدة الذى شارك فيها، مثلما حصل في دور شيبوب مع وحش الشاشة فريد شوقى بفيلم عنتر ابن شداد، وغيرها من الأدوار.

وفى ذكرى ميلاده نتعرض لعدة معلومات عن الفنان الراحل، والذى ربما لا يعرف كثيرون أن له رصيد من الأعمال الذى أخرجها مثل مسرحية "صندوق الدنيا" ومسرحية "بابا عايز يتجوز" ومسرحية "حواء" ومسرحية "الناس اللي فوق" لنعمان عاشور.

وقد ولد الفنان سعيد أبو بكر في طنطا بمحافظة الغربية وتلقى تعليمه في مدرسة طنطا الابتدائية، ثم طنطا الثانوية وحصل على البكالوريا عام 1933.

أول أدوار الفنان الراحل سعيد أبو بكر على شاشة السينما كان من خلال فيلم "يوم سعيد" عام 1940 .

توفى الفنان الراحل في طائرة محلقة في السماء نتيجة نوبة قلبية شديدة، خاصة أن الرحلة استغرقت 17 ساعة آنذاك، ثم هبطت فى النهاية فى مطار اسكتلندا.