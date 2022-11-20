شكرا لقرائتكم خبر عن لا ذهب ولا الماس.. بليك ليفلى تتميز بارتداء الأحجار الكريمة فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تعتبر بليك ليفلى واحدة من أهم النجمات اللاتي يشتهرن بإطلالاتهن المميزة، إلا أنها مؤخرًا ومع حملها من ريان رينولدز في طفل جديد ينضم للأسرة قريباً، لم تتميز بإطلالة مميزة فحسب وإنما ظهر أيضًا عليها الاهتمام بأمر آخر يتمثل في عدم ارتداء الحلى التي تكون عبارة عن ذهب أو مجوهرات.

فقد أظهرت اللقطات حرص الممثلة الشهيرة على ارتداء الأحجار الكريمة بكثافة في يديها، والتي ميزتها بصورة كبيرة خلال الصور التي التقطت لها.



ريان رينولدز وبليك ليفلى

وكانت أعلنت الممثلة العالمية بليك ليفلى، مؤخرًا، أنها حامل بطفلها الرابع من زوجها الممثل العالمى ريان رينولدز، ويأمل الزوجان فى إنجاب صبى، حيث أطلقت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، صفارة الإنذار فى هوليوود، يوم الخميس الماضى، عندما أعلنت عن طفلها وهى ترتدى فستان قصير ذهبى رائع عندما حضرت قمة فوربس باور النسائية السنوية العاشرة فى مدينة نيويورك.

بليك وريان، لديهما ثلاثة أطفال معًا، جيمس، سبعة سنوات، واينيز، خمس سنوات، وبيتى، عامين، حسبما نشر موقع "ديلى ميل".