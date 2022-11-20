كمال أبو رية يحسم الجدل حول زواجه من نرمين الفقي

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - رد الفنان كمال أبو رية على الشائعات والأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول زواجه من الفنانة نرمين الفقي، مؤكدا على أنها لا أساس لها من الصحة .

قال كمال أبو رية خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز أن شائعة زواجه من نرمين الفقي يستمع إليها منذ سنوات، وأن السوشيال ميديا تطلق شائعات بدون دلائل .

تابع: “يعني أنا هتجوز نرمين الفقي ومعملناش فرح أو حفلة صغيرة على الضيق ومعزمناش أصحابنا .. نرمين أخت وصديقة عزيزة واحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير” .

أضاف عن سبب هذه الشائعة من وجهة نظره: “احنا جيران فعلا ولما جت الشيخ زايد أنا يمكن ترددت مع بعض الأصدقاء عليها في مناسبات، فهم شافوا كده أو يمكن يتمنوا كده” .