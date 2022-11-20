ليس الزعيم ولا محمد رمضان… لن تصدقوا من هو الفنان الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية!!

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - خلال الـ 10 سنوات الأخيرة انتعشت صناعة السينما بدرجة كبيرة، وهو ما نلاحظه خلال إيرادات بعض الأفلام التي تحقق أرقاما قياسية في وقت قليل.

واستطاع النجم كريم عبدالعزيز أن يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصرية، إذ تصدر المركز الأول في قائمة أعلى إيرادات للأفلام، بـ “فيلم كيرة والجن“، الذي وصل إلى 105 مليونا و70 ألف جنيها، في 7 أسابيع فقط ليحل محل فيلمه الفيل الأزرق 2 بعدما وصلت إيراداته، إلى 104 مليون جنيه بعد الأسبوع الـ 22 من عرضه.

كريم عبدالعزيز يتصدر بفلميه كيرة والجن والفيل الازرق 2 ، قائمة أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

فيلم كيرة والجن :

فيلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كريم عبد العزيز وإيرادات فيلميه كيرة والجن و الفيل الأزرق 2

“كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وعرض فى الموسم السينمائى بجانب “كيرة والجن” فيلمى “بحبك” بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و”عمهم” بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

فيلم الفيل الأزرق 2 :

وحقق فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم كريم عبدالعزيز، والذي عرض عام 2019 إجمالي إيرادات 103,633,291 جنيه، أي 103 مليون و633 ألف جنيه، وضعته في المركز الثاني في قائمة أعلى إيرادات في السينما المصرية.

ويضم فيلم الفيل الأزرق 2 مجموعة من النجوم أبرزهم : كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وتارا عماد، ومروان يونس، وتامر هشام، وولاء الشريف، وأحمد خالد صالح، ورمزي لينر، ورانيا ملاح، واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول، ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

مشوار كريم عبد العزيز:

كريم عبد العزيز فنان مصري شهير، عرف بأدائه أفلام الأكشن والدراما في السينما المصرية، حيث قدم عشرات الأعمال رفقة ألمع النجوم.

في 17 آب/ أغسطس عام 1975، ولد كريم محمد عبد العزيز في حي العجوزة بالقاهرة، واسمه الفني كريم عبد العزيز، والده هو المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز.

كما إن شقيقات والدته هن الممثلة ​سميرة محسن​ والكاتبة نوال مصطفى، إذاً نشأ كريم في بيئة فنية جعلته يبدأ الفن منذ نعومة اظافره فمثل وهو لا يزال في مرحلة الطفولة في أكثر من فيلم بدأها بـ”البعض يذهب للمأذون مرتين” في عام 1978 حيث كان لا يزال بعمر الـ 3 سنوات فقط.

وبعدها قدم “قاتل مقتلش حد” عام 1979 وانتبهوا أيها السادة في عام 1980 والمشبوه أمام ​عادل إمام​ و​سعاد حسني​ عام 1981، وفي عام 1986 شارك في “منزل العائلة المسمومة قبل أن يتوقف عن التمثيل ليركز على دراسته وبالفعل انضم لمعهد السينما في عام 1994 وتخرج من قسم الإخراج في عام 1997، وعمل كمساعد مخرج لفترة قصيرة لكنه قرر بعدها أن يتجه للتمثيل بعد أن اختاره شريف عرفة ليقدم دوراً في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” عام 1998 أمام ​أحمد زكي​ و​سناء جميل​ و​منى زكي​، ليكون بداية الإنطلاقة الحقيقية له بعد أن تجاوز الطفولة واصبح في سن الشباب.

وبعدها وقع اختيار الفنانة القديرة سميرة أحمد عليه ليشاركها مسلسل “امرأة من زمن الحب” في العام نفسه .

أعماله:

البطولة الأولى لـ “كريم” كانت من خلال فيلم “ليه خلتني أحبك” أمام ​حلا شيحة​ ومنى زكي عام 2000، وكانت هذه البداية نحو النجومية التي حظي بها في ما بعد، وكان قبلها بعام قد شارك في أفلام مثل “عبود على الحدود” مع ​علاء ولي الدين​ ، و”جنون الحياة” مع ​إلهام شاهين​، وبعد ان حصل على فرصته في البطولة قدم أفلاماً مثل “حرامية في كي جي تو” مع ​حنان ترك​، “حرامية في تايلاند” و”الباشا تلميذ” مع ​غادة عادل​، و”أبو علي” مع منى زكي، والتي قدم معها أيضاً فيلمه “ولاد العم”، ومن أفلامه “واحد من الناس” و”في محطة مصر” مع ​منة شلبي​، و”خارج على القانون” و”فاصل ونعود” و”​الفيل الأزرق​” بجزئيه و”نادي الرجال السري”.

وفي الدراما التلفزيونية قدّم كريم عبد العزيز “الزيبق” و”الهروب”، وقدّم مسرحية “حكيم عيون” ، إضافة إلى أكثر من عمل فني منها فيلمه مع ​أحمد عز​ “كيرة والجن” وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” و”الفيل الأزرق 3″.

كما استطاع كريم عبدالعزيز أن يضع اسمه بين أسماء عمالقة الفن في وقت قصير من التحاقه بمجال التمثيل، لما يمتلكه من موهبة في تقمص واتقان الأدوار، وهو من نجوم الصف الاول في السينما المصرية.

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