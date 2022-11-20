صدقى صخر: جلست مع طبيب نفسى من أجل مسلسل "اتزان"

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان صدقي صخر عن سعادته بمشاركته في مسلسل "اتزان" الذى عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT، مشيرًا في لقائه مع تليفزيون الخليج 365 أن هناك عددًا من العناصر التي جذبته في المسلسل منها السيناريو ومدى جاذبية الشخصية الذى قدمها من خلاله.

وأضاف: اشتغلت مع المخرج شادي عبد السلام على دوافع الشخصية وجلست مع طبيب نفسى صديقى لكى أفهم تفاصيل المهنة وعلاقة الطبيب بالمريض.

وتابع: مبسوط بالعمل مع الفنانة ركين سعد واستمتعت بالشغل معها وكل مشاهدى معها كانت ممتعة وقوية.

مسلسل "اتزان" يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتجسد الفنانة ركين سعد دور "رحمة" خلال أحداث العمل، وهى زوجة وأم تعاني بسبب مشاكل قديمة مع أهلها، أما نبيل عيسى فيظهر بشخصية "عمر" زوج رحمة ويواجه صراع داخلي، فيما يقدم صدقى صخر دور "دكتور باسل" طبيب نفسى مسئول عن علاج رحمة، وصفاء الطوخى "مدام فريدة" وهى أم متحكمة وشخصيتها قوية، وتجسد زينب غريب شخصية "أمل" فتاة حالمة تبحث عن الحب.

كما تقدم الفنانة التونسية دارين حداد شخصية "نيفين" وهى فتاة من ممكن أن تستغل أي شخص مقابل هدفها الوحيد في الحياة، وتشارك هاجر السراج بدور "نادية" ابنة عم رحمة وتتمنى الهروب من واقعها، ويشارك مروان يونس فى العمل بدور "خالد" وهو مغنى شاب ومحب للحياة، وأيضاً حسن مالك يجسد شخصية "أدهم" شاب يعانى من اضطرابات نفسية وفى رحلته للعلاج، فيما يجسد تميم عبده دور "سالم" رجل أعمال، همه الوحيد هو المال.