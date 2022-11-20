شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمد لطفى للمشاركة فى بطولة مسلسل "عملة نادرة" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الفنان محمد لطفى للمشاركة في بطولة العمل، الذى يخرجه ماندو العدل، ويكتبه مدحت العدل، حيث لم يبدى لطفى الموافقة من عدمها حتى الآن، لاسيما انه في مرحلة قراءة السيناريو حالياً، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انضمامه خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، يصور لطفى حاليا دوره في مسلسل "رمضان كريم 2" المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يقدم لطفى شخصية "كابتن سامى" ، التي تستمر من الجزء الأول، ويشارك في بطولة العمل كلا من ويزو، سلوى عثمان، ومحمود الليثى، وصبرى فواز، وعدد من الابطال .

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .



محمد لطفى

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.