“عز وفخر”.. احلام تغني دعما للمنتخب السعودي في كأس العالم

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:43 صباحاً - طرحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أغنية جديدة بعنوان “عز وفخر” دعما للمنتخب السعودي الذي يشارك برفقة 3 منتخبات عربية أخرى بكأس العالم 2022، والمقام في قطر.

أغنية “عز وفخر” من كلمات معتزة، وألحان أحمد الهرمي، وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، حيث احتوى الكليب الخاص بها على لقطات للاعبي المنتخب السعودي أثناء لعبهم في البطولات المختلفة.

وتقول كلمات الاغنية: “البيرق الأخضر بنوره مسطّر بالمنتخب يفخر عزّ السعودية عز وفخر .. عز وفخر والشّعب كله لك حضر اخضر يسر اللي نظر للفوز جينا مقبلين والله ما نعرف خطر جيناك يادوحة قطر امن البحر لين البحر على الولي متوكلين”

وتأتي أغنية أحلام بعد ساعات من طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنية جديدة بعنوان “يالأخضر” على طريقة الفيديو كليب لدعم منتخب بلاده لكرة القدم.