شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر بصحبة ابنته من إيرينا شايك فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل برادلى كوبر وهو يسير بصحبة ابنته من إيرينا شايك في مدينة نيويورك، وهى المرة الأولى التي يتم رصده فيها بدون والدتها خاصة مع الشائعات التي لا تزال تطال الثنائى بخصوص لم شملهما وعودتهما مرة أخرى بعد الانفصال الذى حدث عام 2019 على هامش شائعات ربطت بين برادلى وليدي جاجا.

وذهبت وقتها تلك الشائعات للتأكيد على أن كوبر يرتبط بعلاقة رومانسية مع جاجا ثبت بعد ذلك عدم صحتها.



كوبر وابنته

والتقطت عدسات الكاميرات، قبل أيام صورًا لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.

يعيش برادلى وإيرينا، اللذان لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى ليا دي سين، في خضم دوامة من الشائعات عن عودتهما معًا بعد الانفصال في عام 2019، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



برادلى كوبر مع ابنته

وخلال آخر نزهة لهما، شوهدا وهم ينظران بحرارة لبعضهما البعض بينما كانوا يستمتعون بنزهة على رصيف نيويورك.

إيرينا، 36 عامًا، عارضة أزياء روسية ولدت في بلدة سوفيتية صناعية على منحدرات جبال الأورال، ظهرت في إطلالة أنيقة بغطاء أسود فوق سترة مخططة أنيقة وخريفية.

احتفظ برادلي وإيرينا بمعادلة الأبوة والأمومة المشتركة المشهورة منذ انفصالهما في عام 2019 بعد علاقة استمرت أربع سنوات، وانتشرت شائعات عودتهما لبعضهما البعض في وقت مبكر من الأسبوع الماضي.