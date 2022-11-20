شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جيسيكا ألبا على الإعداد للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا من خلال صورة بصحبة عائلتها شاركت كواليسها من خلال عدة صور على حسابها عبر إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة زوجها وأبنائها، وهم يرتدون جميعًا البيجامات التي تزينت بعلامات شجر الكريسماس.

وبداية الشهر الجارى بدت نجمة هوليود جيسيكا ألبا في إطلالة مميزة وعصرية أثناء مغادرتها مبنى إداريًا في لوس أنجلوس وارتدت وقتها سترة زرقاء، مع معطف تانش تان، وبنطلون رياضي بني وحذاء أبيض.



جيسيكا البا مع ابناءها وزوجها

وتنشغل جيسيكا ألبا خلال الفترة الحالية بمشاريعها الخاصة فى مجال الدعاية لخطوط التجميل الخاصة بها، حيث تعتبر من أوائل النجوم الذين دخلوا مجال العناية بالبشرة.

وبعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم التمثيل والسينما، أطلقت جسيكا ألبا عام 2012، مجموعة The Honest Company أى الشركة الصادقة، وهى عبارة عن سلع منزلية للمستهلكين خالية من المواد الصناعية وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى منتجات للعناية ببشرة الجسم، هى شابة ناجحة جدًا وتبلغ ثروتها ما يعادل الـ 340 مليون دولار.

كما ابتكرت الممثلة جيسيكا ألبا شركة تقدم منتجات صديقة للبيئة للأمهات وحديثي الولادة، ولم تكتفى بذلك بل ضغطت من أجل تعديل التشريع لتعديل قانون مراقبة المواد السامة لعام 1976.