ذاكر نايك يتصدر بعد وصوله لالقاء محاضرات دينية أثناء المونديال في قطر.. وما علاقة نيكي ميناج وميريام فارس؟

كتب امير فتحي في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - تصدر الداعية ذاكر نايك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو لـلحظة وصوله إلى دولة قطر وذلك قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.



ويظهر الشيخ ذاكر نايك في مقطع الفيديو المنشور منذ 4 أيام، وهو يسير بجانب أفراد الأمن لحظة وصوله لقطر التي تستعد لانطلاقة المونديال اليوم الأحد.



وذاكر عبد الكريم نايك هو داعية إسلامي وواعظ إسلامي هندي مشهور، ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية. وهو أيضًا مؤسس قناة السلام.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينهم صحفيون ومؤثرون إن دولة قطر استدعت الداعية ذاكر نايك لتقديم محاضرات دينية لجماهير المونديال.



وفي هذا السياق كتب فيصل الهاجري مقدم البرامج على قنوات الكأس الرياضية إن الداعية الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم وسيقدم العديد من المحاضرات الدينية طوال المونديال.

ومن جانبه قال الصحفي تركي الشلهوب: “الشيخ الداعية ذاكر نايك في قطر.. إن صح خبر مشاركته في إعطاء محاضراتٍ تعرّف بالإسلام في أيام كأس العالم قطر 2022، فإن ذلك سيكون خدمة وإضافة كبيرة للدعوة الإسلامية”.

بينما قام اخرون بعرض صورة ذاكر نايك بجانب صور للنجمة العالمية نيكي ميناج والنجمة اللبنانية ميريام فارس في اشارة الى التناقض الواضح لمونديال قطر.