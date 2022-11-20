داليا شوقى: حريصة على حضور مهرجان القاهرة السينمائى من أول يوم

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة داليا شوقى خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 أنها حريصة على حضور مهرجان القاهرة السينمائى من أول يوم، مشيرة إلى أنها متحمسة لمشاهدة فيلم "19 ب" بطولة الفنان سيد رجب لأنه يحول قضية مهمة تخص الحيوانات.

يذكر أن فيلم "19 ب" تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.