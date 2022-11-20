شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب النقاش يغنى لفيلم "شلبى" مع رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، بالاشتراك مع النجم رامى جمال، أغنية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، ومن إخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

يذكر أن رامى جمال يراهن على موهبة أحمد سالم إذ كشف رامى جمال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد فى أحمد دين عليا.. فيه ناس دعمتنى فى بداياتى، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بى".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "فى البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تانى؟ وكان رده هرجع أشتغل عادي جدا".

وتابع: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زى أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمى فى ربنا إنه يكسر الدنيا

من ناحية أخرى، يجسد كريم خلال أحداث فيلم "شلبى" دور شاب يدعى "شلبى" يعمل فى الملاهى، ويتعرف على روبى وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.