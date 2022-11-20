شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "بركة العروس" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "بركة العروس" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، على السجادة الحمراء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضر لمساهدة الفيلم المايسترو نادر عباسي، والفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، والفنان أحمد مجدي.

ويشارك فيلم "بركة العروس" في مسابقة آفاق السينما العربية، لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتبلغ مدته 78 دقيقة.

فيلم "بركة العروس" لـ باسم بريش، وإنتاج لبنان، قطر، تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لسنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وانطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى، في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة، وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار، بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

































