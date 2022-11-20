شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس بمصر يستقبل الوفد التونسى المشارك بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير التونسى بمصر محمد بن يوسف، السبت، الوفد التونسي المشارك في الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقامة فى الفترة من (13- 22 نوفمبر 2022).

وخطفت الفنانة التونسية فاطمة ناصر الأنظار نحوها، بعد مشاركتها فى الفيلم المغربى «جلال الدين»، الذى عرض عالميا فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44، حيث يشارك فى مسابقة آفاق السينما العربية، وتقدم فاطمة دور «هبة» زوجة «جلال الدين» الرجل الصوفى، الذى يقرر البقاء بجوارها لرعايتها ويرفض تركها فى أزمتها الصحية.

حصد فيلم جزيرة الغفران للمخرج التونسى رضا الباهي، على ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية من صنّاع السينما والنقاد بالوطن العربي، وذلك بعد عرضه الأول بالدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ينافس في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم حول أندريا، وهو كاتب بارع يبلغ من العمر 60 عامًا، يعود إلى جزيرة جربة بتونس، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.