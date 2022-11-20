شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الحمل تتضح على بليك ليفلى أثناء تكريم زوجها ريان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة بليك ليفلي مميزة للغاية في إطلالتها بحسب المواقع العالمية أثناء ظهورها في حفل توزيع جوائز السينما الأمريكية السادسة والثلاثين لعام 2022 في لوس أنجلوس، وذلك على هامش حضورها بغرض تقديم كلمة أثناء تكريم زوجها الممثل ريان رينولدز.

وظهر على بليك ليفلى علامات الحمل بصورة واضحة للعيان، مع الفستان التي ارتدته النجمة الشهيرة، وهي تقول كلماتها، بالإضافة إلى تميزها مع رينولدز على التمتع بابراز علاقتهما الرومانسية دائماً فى كل مناسبة.



بليك ليفلى

وكانت أعلنت الممثلة العالمية بليك ليفلى، مؤخرًا، أنها حامل بطفلها الرابع من زوجها الممثل العالمى ريان رينولدز، ويأمل الزوجان فى إنجاب صبى، حيث أطلقت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، صفارة الإنذار فى هوليوود، يوم الخميس الماضى، عندما أعلنت عن طفلها وهى ترتدى فستان قصير ذهبى رائع عندما حضرت قمة فوربس باور النسائية السنوية العاشرة فى مدينة نيويورك.

بليك وريان، لديهما ثلاثة أطفال معًا، جيمس، سبعة سنوات، واينيز، خمس سنوات، وبيتى، عامين، حسبما نشر موقع "ديلى ميل".