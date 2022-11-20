شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم The Astronaut يحتفلون مع جمهور القاهرة السينمائى بعرضه لأول مرة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاز فيلم The Astronaut على تصفيق حار من مشاهدي العمل، الفيلم الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بـ دورته الـ 44، سعادته بعرض العمل ضمن فعاليات المهرجان.

وصرح مخرج الفيلم نيكولاس جيرارد قائلاً: "أنا سعيد جدًا، وشكرًا لكل من شاهد العمل، أنا لا أجيد الإنجليزية، أنا لا أعرف محددًا متي بدأت التفجير في العمل، أو كيف ولكنني سعيد جدًا بـ مشاهدته معكم، وأعتقد أن أفضل نصيحة يمكنني تقديمها، هي أن تصدق في حلمك أولاً وأخيرًا، أنا عنات علي الفيلم لمدة 5 سنوات، منهم عامين عانينا بسبب فيروس كورونا".

كما أكد بطل الفيلم المخرج والممثل الفرنسي الشهير "ماتيو كازافيتش": الفيلم جيد جدًا وأنا أري ذلك من خلالكم، ولا يوجد لدى ما أقوله إلا أغلقوا هواتفكم أثناء مشاهدة الفيلم، وإذا كان الصاروخ حقيقي كنت أول من سيقفز بداخله، حتي مع نسبة فشله، وأنا فخور جدًا بالفيلم".



عرض منذ قليل فيلم "رائد الفضاء"، "The Astronaut"، المشارك في المسابقة الدولية، لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "رائد الفضاء"، لـ نيكولا جيرود، وإنتاج فرنسا، تدور أحداثه حول جيم الذي يحلم دائمًا بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرس جيم نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاوٍ يسافر إلى الفضاء.



وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.