شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد أحمد خليل يستعرض رسوماته للنجمين عادل إمام وحسين فهمى فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لفيلم "رائد الفضاء" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، والذي يعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حضور إسلام عبد الملك حفيد الفنان الراحل أحمد خليل، حاملا صورتين للنجمين الزعيم عادل امام والفنان حسين فهمي، قام برسمهما.

يشارك فيلم "رائد الفضاء" في المسابقة الدولية، والذي يعرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقيقة.

فيلم "رائد الفضاء"، لـ نيكولا جيرود، وإنتاج فرنسا، تدور أحداثه حول جيم الذي يحلم دائمًا بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرس جيم نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاوٍ يسافر إلى الفضاء.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.



