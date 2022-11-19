مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى ومحمد ثروت يقدمون واجب العزاء فى محمد سلطان

القاهرة - سامية سيد - تواجد النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والنجم حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة النقابة في عزاء الموسيقار محمد سلطان الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ورحل الموسيقار محمد سلطان عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، كما تواجد كل من الفنانة أنوشكا والمايسترو سليم سحاب، وكل من المطرب محمد ثروت والفنان طارق النهري.

ودفن جثمان الموسيقار محمد سلطان بمقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، بحضور كل من الفنان حلمي عبد الباقي وهاني مهنا وحفيدة زكي رستم.

وشيع جثمان الموسيقار الكبير محمد سلطان من مسجد عمر مكرم، بمنطقة التحرير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه، والتف الجثمان بعلم مصر، وذلك تنفيذا للوصية التي أدلى بها قبل وفاته.

محمد سلطان ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها “غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي”، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم “بلا غد” عام 1962 من إخراج بركات.

وعشق الموسيقار محمد سلطان الموسيقى وتعلم العزف على العود والبيانو من أيام طفولته، حيث كانت والدته محبة للفن وتجيد العزف والغناء، بينما كان والده ضابط شرطة ترقى فى منصبه حتى وصل إلى منصب حكمدار.

وكان محمد سلطان دائم الحديث عن وقوف محمد عبد الوهاب بجواره، حيث ساعده في الدخول لعالم صناعة الموسيقى.