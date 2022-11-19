دانا حمدان: “هتشوفوها في أعز ما عندكم .. الدنيا دوارة”

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 06:58 مساءً - أعربت الفنانة دانا حمدان عن غضبها وانزعاجها من قتل كلاب الشوارع وتسميمهم، موجهة رسالة حادة إلى مرتكبي هذه الجريمة .

نشرت دانا حمدان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” تظهر بها مجموعة من الكلاب التي تعرضت للقتل، واصفة ذلك ب “المجزرة” .

وكتبت في تعليقها على المقطع: “أنا عايزة أعرف يرضي مين دا يا كفرة .. حسبي الله ونعم الوكيل، ليه حرام عليكم، مجزرة منطقة شرق الأكاديمية ١،٢،٣ .. منكم لله يا رب يا جبار اخسف بيهم الأرض” .

وتابعت دانا حمدان في تعليق آخر: “امتى هنبطل نموت الكلاب في الشارع؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل العملة دي، عمره ما هيكسب لا دنيا ولا آخرة ده قتل عمد” .

أضافت: “بتقتلوا روح ربنا اللي خلقها، ربنا لو عايز يقتلها هو يقتلها إنما أنت إزاي تعملوا حاجة زي دي .. والله هتتحاسبوا عليها، هتشوفوها في أعز ما عندكم .. الدنيا دوارة وربنا مبيفرقش بين إنسان وحيوان” .