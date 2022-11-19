شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بمرور 22 عامًا على زواجه من كاثرين زيتا جونز بصورة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام، ونشر صورة لهما معاً، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا.

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".



مايكل دوجلاس على انستجرام

من ناحية أخرى احتفلت كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53 فى وقت سابق خلال شهر سبتمبر، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز ادوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.

لم تقتصر شهرة كاثرين على موهبتها الفنية فقط، ولكن جمالها أيضًا التي اعتبرت بسببها من أجمل نجمات هوليود، واصبح لها جمهور عريض ومحبين.

صنفت الممثلة الشهيرة ثلاثة مرات في قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم، وأول تلك المرات كان عام 1995 من قبل المجلة البريطانية الشهيرة إف إتش إم، والتي رصدت أكثر النساء جاذبية استناداً لمعايير عديدة وبرفقة 250 حكماً اختاروا تلك النساء، كما لفتت ابتسامتها انتباه محبيها ممن لقبوها بصاحبة أجمل ابتسامة.