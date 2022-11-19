رامي جمال وتامر عاشور يخطفان أنظار المتابعين بصور لهما .. والجمهور: “شبه بعض كده ازاي”

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - احتفل الفنان رامي جمال بمرور 20 عاما على صداقته بالفنان تامر عاشور، بداية من التحاقهما بنفس الكلية ثم دخولهما لمجال الفن وتحقيقهما لنجاحات معا خلال تلك الفترة .

نشر رامي جمال صورا جمعته بتامر عاشور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، كتب في تعليقه عليها: “20 سنة، عشرة 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها” .

تابع: “20 سنة إخوات وأصدقاء .. ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر .. شعور ممتع لما ندخل كلية واحدو زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش ” .

وأضاف رامي جمال ساخرا: “لأ أقولكم غيرنا، شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية” .

ومن جانبه علق تامر عاشور قائلا: “ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر يا أجمد رامي في الدنيا .. بس أنا قولتلك متنزلش الصورة التانية دي يا عِشرة ولذلك متزعلش على صورك الأبيض وأسود اللي معايا – وابعد عن الاحزان” .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن حبهم لكلا من رامي جمال وتامر عاشور وأغانيهما، فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بينهما في هذه الصورة واشتراكهما أيضا في تقديم الأغاني الحزينة واصفين إياهم ب “خزان أحزان” .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “شبه بعض كده ازاي” و “خزانين أحزان في صورة واحدة” و “بقيتو شبه بعض” و “مين فيكم رامى ومين تامر بس الأول” و “شبه بعض كتير” و “أنا قولت الشبه اللي بينكم مش من فراغ” .