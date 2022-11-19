حقيقة فقدان رامز جلال لبصره في عينه اليسرى واعتزاله برامج المقالب

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول فقدان الفنان رامز جلال لبصره وتحديدا في عينه اليسرى، وهو الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار باعتزال التمثيل وتقديم برامج المقالب .

وأثار هذا الخبر قلق وتساؤلات محبيه وجمهوره والمتابعين على السوشيال ميديا حول صحة مرضه، خاصة مع عدم خروج رامز جلال لتأكيد أو نفي خبر فقدانه للبصر .

فيما خرج مصدر مقرب من الفنان رامز جلال في تصريحات له لنفي تلك الأخبار المتداولة، مؤكدا على أنها لا أساس لها من الصحة وأن الفنان المصري بصحة جيدة .

وأشار إلى أنه تواصل قبل ساعات مع “جلال” للحديث عن تفاصيل التحضير لبرنامج المقالب الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل وناقش معه أمور التصوير، مضيفا أن رامز جلال يشعر بالصدمة من انتشار مثل هذه الأخبار خاصة وأنه لا يعاني من أية مشاكل صحية .