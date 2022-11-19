شكرا لقرائتكم خبر عن عرض آخر المشاريع المشاركة بالدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي.. وإعلان النتيجة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات عرض مشاريع الدورة التاسعة لـ ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يضم 15 مشروعًا أصليًا واعدًا من جميع أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44

وعرض اليوم 5 أفلام ضمن الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، بحضور ليندا بلخيرية مديرة الملتقى.

وجاءت الأفلام التي تم عرضها خلال فعاليات اليوم الثالث لملتقى القاهرة السينمائي بدورته التاسعة كالتالي:

فيلم "الكلب في بيته أسد" من مصر، إخراج وإنتاج أحمد الغنيمي، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

فيلم "مواسم جنات" من تونس، للمخرج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

"إن شاء الله ولد"، من الأردن، للمخرج أمجد الرشيد، إنتاج رولا ناصر وأسيل أبو عياش، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

"موقوف عن العمل" من لبنان، للمخرجة ميريام الحاج وإنتاج ميريم ساسين، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

"الرجل الأخير" من مصر لمحمد صلاح، إنتاج مارك لطفي وردريجو بروم، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن غدًا أسماء الأفلام الفائزة ضمن قائمة المشاريع المشاركة بالدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، من قبل لجنة تحكيم دولية متميزة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وهم: مارييت ريسنبيك المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، الكاتبة والمخرجة فيولا شفيق من مصر، والمخرجة التونسية رجاء عماري.