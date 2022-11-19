شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن زيدان يتحدث عن تجربته كمخرج بـ"غيوم داكنة" بمهرجان الرباط الدولى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم السورى الكبير أيمن زيدان قبل عرض فيلمه "غيوم داكنة" بمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف، وقال إنها تجربة قدمها من واقع يعيشه المواطن السوري، ويقدمها كمخرج وكاتب للسيناريو بمشاركة ياسمين أبو فاخر، ويتمنى أن تنال تلك التجربة إعجاب الحضور فى مهرجان الرباط .

"غيوم داكنة" من انتاج المؤسسة العامة للسينما، وسيناريو أيمن زيدان وياسمين أبوفاخر وتمثيل مازن عباس ونور علي ورامز عطا الله .

والفيلم سيعرض اليوم الساعة السابعة بتوقيت المغرب بقاعة رينسانس بالرباط بحضور مخرج الفيلم وبعضا من أبطاله، والفيلم تدور أحداثه حول مصير شخص سوري عاش طويلاً في غربة وقرر العودة للبلاد بعد علمه بمرضه، وعندما يعود يجد أن بيته وذكرياته قد احتلها أشخاص غرباء، وبسبب فوضي الحرب يتشابك مصيره مع مصيرهم في أحداث متلاحقة .

يشارك في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف هذا العام (93) فيلمًا من مختلف دول العالم من ضمنها افلام طويلة وقصيرة تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفي وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، وفاطمة خير ممثلة مغربية، فاتو جوبيتيي توري وهي ممثلة ومخرجة سينغالية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي في لجنة الأفلام القصيرة بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.