شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العربى الأول لفيلم "نور على نور" فى أسبوع النقاد بـ القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مسابقة أسبوع النقاد، ينطلق الفيلم الوثائقي المصري الدنماركي "نور على نور" للمخرج كريستيان سور والمنتجة هالة لطفي، في عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تُقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبرالجاري.

ويُقام للفيلم ثلاثة عروض ضمن فعاليات المهرجان، الأول يوم الأحد 20 نوفمبر الساعة 3 ونصف عصرًا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويقام بعده حلقة نقاشية مع صُناع الفيلم، ويُعادالفيلم في اليوم التالي، الاثنين في مسرح الهناجر الساعة 12 ونصف ظهرًا، وفي نفس اليوم يقام العرض الأخير في سينما الزمالك الساعة 3 عصرًا.

تنطلق رحلة الفيلم من نصيحة صديق مصري للمخرج المتخصص في موضوع الإسلام السياسي "التركيز على الظلام سيمنعك من أن ترى بوضوح، ابحث عن النور"، ومن هنا تبدأ رحلة تأمل طويلة، تنطلق من القاهرة وتجوب صعيد مصر وصحراءها وريفها، رحلة تمتزج فيها الحوارات الحميمية مع الطقوس الروحانية الجماعية؛ بحثا عن معاني ودلالات النور كمفهوم ديني وروحاني.

وتم عرض فيلم "نور على نور" للمرة الأولى عالميا في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية في مارس 2022، والفيلم من إخراج وتصوير كريستيان سور، وبطولة المخرج الشاب محمد مصطفى و أميرة مرتضى.

هالة لطفي منتجة ومخرجة مصرية حاصلة على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، درست الإخراج بالمعهد العالي للسينما. وأنتجت فيلمها الروائي الطويل الأول الخروج للنهار 2012.

كرستيان سور مخرج دنماركي، يشغل منصب أستاذًا لدراسات الأنثروبولجي البصرية ومتعددة الوسائط بجامعة آرهوس بالدنمارك. تركز أفلامه على الأرواح الخفية والأمراض النفسية والقوى السماوية والشيطانية وقدرة الأفلام على تسليط الضوء على الجوانب غير المرئية من الحياة البشرية. أخرج أيضًا العديد من الأفلام الوثائقية. ويعد فيلم نور على نور أول أفلامه الطويلة.