شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاجأة رنا رئيس وخطوبتها على شاشة التليفزيون أمام الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رنا رئيس مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخرًا وذلك على هامش حلولها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناة cbc، والذى شهد مفاجأة سارة لها ولمتابعيها، بعدما تمت خطبتها خلال حلوها ضيفة بالبرنامج.



رنا رئيس وخطيبها

كواليس الاحتفال بخطوبة رنا رئيس على الهواء

ومع تساؤل الكثيرين حول كيفية حدوث تلك المفاجأة كشفت منى الشاذلى كواليس ذلك بتأكيدها أنه خلال التحضير للحلقة، أكدت رنا أنها على وشك إعلان خبر خطوبتها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، وبمساعدة شقيقتها وبعد الحصول على إذن والدتها ووالدة العريس، طلب الأخير عمل مفاجأة لها فى الاستوديو وطلب خطبتها أمام الملايين من مشاهدي البرنامج.

وهو ما تم في جو من المرح والسعادة سيطر على رنا رئيس وخطيبها وأصدقائهما الذين حضروا مع العريس خصيصًا للاحتفال بالخطوبة داخل الاستوديو.

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أيضًا شهدت الحلقة أمس تصريحات من رنا رئيس قالت فيها إنها شاهدت الإعلامية منى الشاذلي في أحد الأفراح، فتوجهت إليها وقالت لها، إنها في يوم من الأيام سوف تظهر معها بالبرنامج، موضحة أنها لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وشاركت في دور أو اثنين فقط.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "هي مكنتش عارفاني، بس هي كانت جميلة وقالتلي طبعا إن شاء الله، والحمد لله أنا موجودة معاها انهاردة ومبسوطة أوي".