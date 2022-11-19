شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد مشهراوى يقدم "استعادة" قبل عرضه بمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي عن فيلمه الوثائقي "استعادة" في كلمة قصيرة قبل عرضه لجمهور مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وقال إنها تجربة استمتع جدًا وهو يقوم برحلة البحث فيها عن تاريخ مدينة يافا مدينة والده وأجداده التي سمع منهم عنها الكثير من الحكايات .

الفيلم الوثائقي "استعادة" يروي قصة شخصية يحاول من خلالها رشيد مشهراوي إعادة صوت الحياة اليومية إلى صور تاريخية لمدينة يافا في تجربة سينمائية لاستعادة الذاكرة وتحديث العلاقة مع المكان والزمان والحدث في مدينة عاش فيها والده قبل أن يهجر منها عام 1948، فعلاقة الفيلم بالشغف الذي يكنه لمدينته "يافا" وكيف تمكن من إعادة سرد تاريخها من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي .

والفيلم مدته 60 دقيقة وإنتاج رشيد مشهراوي ومحمد قبلاوي ولاورا نيكولوف وإخراج رشيد مشهراوي وتشخيص طاهر القليوبي .

يشارك في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف هذا العام (93) فيلما من مختلف دول العالم من ضمنها أفلام طويلة وقصيرة تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفى وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، وفاطمة خير ممثلة مغربية، فاتو جوبيتيي توري وهى ممثلة ومخرجة سنغالية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي في لجنة الأفلام القصيرة بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.